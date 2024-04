Ministro peruano do Interior anuncia renúncia em meio a investigação por ‘Rolexgate’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/04/2024 - 18:14 Para compartilhar:

O ministro peruano do Interior, Víctor Torres, renunciou nesta segunda-feira (1º) em meio à investigação que tem como alvo a presidente Dina Boluarte por suposto enriquecimento ilícito, relacionado a relógios Rolex que ela não teria declarado como parte de seus bens.

“Eu coordenei com a senhora [presidente] e estou saindo porque pedi e a senhora concordou”, disse Torres ao deixar o palácio presidencial após participar pela última vez de um conselho de ministros.

Torres, que ocupava o cargo desde 21 de novembro, alegou “problemas familiares” para desvincular-se do governo de Boluarte, investigada pelo Ministério Público.

Questionado pelo aumento da insegurança cidadã, o ministro atuava como responsável máximo pela polícia, que no fim de semana realizou, junto com o Ministério Público, a busca e apreensão na residência e no escritório presidencial de Boluarte, no contexto do chamado “Rolexgate”.

Segundo vários meios de comunicação, uma parte do gabinete havia pedido a Torres para remover o coronel que liderou a operação de busca.

O governo registra assim sua primeira baixa desde que, em meados de março, estourou o escândalo devido a uma publicação jornalística que revelou o uso de vários relógios de luxo pela mandatária, de 61 anos.

“Se a senhora [presidente] sair, o Peru afunda”, comentou o ministro, em referência ao pedido de destituição apresentado por grupos de oposição que não detêm maioria no Congresso.

“A senhora não tem nada a esconder. Eu saio em paz, de mãos limpas”, acrescentou Torres.

