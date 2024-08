Ministro pede que operadoras ‘abracem’ edital de renúncias para conexão em escolas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/08/2024 - 15:17 Para compartilhar:

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, afirmou que a adesão das operadoras de internet, de grande e pequeno porte, será fundamental para que o governo alcance o objetivo de levar internet para 20 mil escolas até 2026. Para isso, disse, as empresas devem olhar o edital de renúncias de R$ 1,2 bilhão lançado nesta quarta-feira, 28, como uma forma de contribuição ao País.

“Antes do lançamento, buscamos diálogo com as operadoras, explicando a importância da adesão ao edital. Para que também elas não fiquem olhando a isso somente como uma forma de ganhar, mas que podem estar de alguma forma contribuindo com o governo, contribuindo com a nossa estratégia”, afirmou o ministro durante o lançamento.

Segundo Juscelino, os diálogos prévios ao lançamento do edital foram feitos de forma a estruturá-lo buscando a adesão. “Com a ajuda de todos, trabalhando sintonizado, o governo, com a iniciativa privada, vamos conseguir conectar todas as escolas públicas do nosso País”, disse.

Conforme o edital lançado nesta quarta, a renúncia fiscal será concedida às prestadoras de serviços de telecomunicações que apresentarem projetos focados na conectividade nas escolas e na inclusão digital. A contraprestação será a redução da contribuição ao Fust devida pela prestadora.