Ministro pede ao governo de SP proteção a sem-terra de assentamento atacado em Tremembé

Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) estiveram na manhã deste domingo, 12, no velório dos dois assentados assassinados. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, foi ao local e disse que vai pedir ao governo de São Paulo que dê proteção policial aos demais integrantes do assentamento Olga Benário que foi alvo de ataque na noite da sexta-feira, 10, em Tremembé.

O ministro disse que vai conversar com o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sobre o caso.

“Vamos pedir ao governo do Estado de São Paulo a proteção para todos os assentados para que eles possam trabalhar”, disse o ministro.

Ele também cobrou esclarecimento do crime para que os responsáveis sejam identificados.

A Polícia Civil já prendeu um homem suspeito de ser o mandante do ataque e das mortes e ele teria admitido a participação.

“Nós estamos cobrando da Polícia do Estado de São Paulo, que ela possa esclarecer quem são os mandantes desse crime, para que nós tenhamos a total dimensão de quem está por trás dele, e tenhamos também um diagnóstico mais preciso de quais organizações que possam querer constranger os trabalhadores e querer subtrair deles terrenos que eles têm para sua produção”, disse o ministro do Desenvolvimento Agrário.

E afirmou: “Esse foi um crime que assusta a sociedade brasileira porque trata-se de agricultores pacíficos que estavam no seu assentamento e que o crime tentou se instalar, tentou se apostar de um lote e eles, na defesa do lote, foram barbaramente assassinados.”

A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, também compareceu ao velório dos assentados a pedido do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Nas redes sociais, ela afirmou que a pasta vai oferecer proteção às lideranças do MST. “É direito do povo ter paz e justiça”, disse.

Na noite de sexta-feira, um grupo chegou no assentamento com carros e motos e alvejaram os sem-terra.

Seis pessoas ficaram feridas e Valdir Nascimento, 42, e Gleison Barbosa, 28, morreram no local. Segundo o MST, os corpos de Valdir e Gleison serão cremados.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), um homem foi abordado e autuado em flagrante por porte ilegal de arma.

O caso, que ocorreu na Estrada Canegal, foi registrado como homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido no plantão da Delegacia Seccional de Taubaté.