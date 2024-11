Ministro Lewandowski diz que PF está trabalhando ‘com rigor’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/11/2024 - 1:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 14 NOV (ANSA) – O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, comentou sobre as explosões na Praça dos Três Poderes, em Brasília, que deixou uma pessoa morta.

Em uma nota, Lewandowski garantiu que as “Forças Federais de segurança pública acompanham atentamente os acontecimentos ocorridos” no Distrito Federal. Além disso, as autoridades “estão preparadas para assegurar o pleno funcionamento dos poderes constituídos”.

“A Polícia Federal está trabalhando com rigor para elucidar, com celeridade, a motivação das explosões na Praça dos Três Poderes, em frente ao Supremo Tribunal Federal, e nos arredores do Congresso Nacional”, declarou. (ANSA).