Ministro Lewandowski demite policial que matou tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/03/2024 - 17:02 Para compartilhar:

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, demitiu, nesta terça-feira, 19, o policial penal Jorge José da Rocha Guaranho, acusado de assassinar o guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Arruda, em julho de 2022, em Foz do Iguaçu (PR).

Arruda comemorava o aniversário de 50 anos, em uma festa que tinha como tema o Partido dos Trabalhadores. Para o Ministério Público do Paraná (MP-PR), o crime teve motivação política.

+Fraude em cartão de vacina: o que significa o indiciamento da PF que atinge Bolsonaro?

A demissão do policial se deu no âmbito de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), instaurado à época para apurar a atuação do agente, então servidor da penitenciária federal de Catanduvas, no Paraná.

Guaranho cometeu as seguintes infrações disciplinares: uso de recurso material da repartição em atividade particular; prática de ato de improbidade administrativa; e incontinência pública.

Em sua decisão, Lewandowski entendeu que a conduta violenta e ofensiva à vida é incompatível com a moralidade administrativa, além de afrontar gravemente os valores institucionais da atividade policial. Além disso, Guaranho usou sua arma profissional para cometer o crime.

Na esfera penal, Guaranho é acusado de cometer homicídio duplamente qualificado. O processo contra o agente está na pauta do Tribunal do Júri do dia 4 de abril.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias