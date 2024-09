Ministro italiano visita Brasil e exalta aliança entre G20 e G7

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/09/2024 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 14 SET (ANSA) – O ministro da Agricultura e Soberania Alimentar da Itália, Francesco Lollobrigida, destacou neste sábado (14) a aliança entre os mandatos de seu país e do Brasil à frente do G7 e do G20, respectivamente, para fortalecer o setor.

A declaração foi dada em uma publicação no Facebook depois do final da reunião ministerial do G20 de Agricultura, na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso.

“A presidência brasileira do G20 e a presidência italiana do G7 são aliadas para uma agricultura e pesca mais centralizadas e fortes”, escreveu Lollobrigida, junto de uma foto na qual aparece com o ministro da Agricultura do Brasil, Carlos Favaro, e o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Qu Dongyu.

À margem das reuniões, o ministro italiano teve uma conversa com Favaro para discutir formas de intensificar as trocas bilaterais e harmonizar as agendas das respectivas presidências do G7 e G20.

Nas redes sociais, Favaro destacou que os dois debateram cooperações técnicas e inovações tecnológicas entre os países.

“Francesco é presidente do G7 e falou da importância com que a Itália vê os temas que debatemos durante o G20 Agro”, acrescentou. Além disso, Lollobrigida também ilustrou a excelência italiana no setor agroalimentar e reforçou as prioridades da presidência da Itália do G7, que incluem sustentabilidade, inovação e segurança alimentar, tendo em vista a próxima reunião em Siracusa, entre 26 e 28 de setembro.

Por fim, reuniu-se com o CEO global da empresa alimentícia JBS, Gilberto Tomazoni, que participou do G20 como presidente da força-tarefa de sistemas alimentares e agricultura sustentáveis do B20.

Durante sua viagem ao Brasil, Lollobrigida foi acompanhado pelo cônsul-geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara. (ANSA).