Ministro italiano tem reuniões ‘estratégicas’ em passagem por SP

SÃO PAULO, 15 SET (ANSA) – O ministro da Agricultura e Soberania Alimentar da Itália, Francesco Lollobrigida, fez uma breve passagem pela cidade de São Paulo neste sábado (14) para participar de “encontros estratégicos”.

A visita ocorre após o italiano marcar presença na reunião ministerial do G20 de Agricultura realizada na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso.

Na capital paulista, Lollobrigida teve a oportunidade de se reunir com o cônsul-geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara, o presidente do Comitê dos Italianos no Exterior em SP (Comites), Alberto Mayer, e com Gerardo Landulfo, delegado da Accademia Italiana della Cucina.

Segundo comunicado oficial, “esses encontros aproximam as instituições, além de reforçar os laços culturais e econômicos entre Itália e Brasil, destacando ainda a importância da preservação da cultura gastronômica italiana no território”.

Na última sexta, Lollobrigida chegou a se reunir com o ministro da Agricultura do Brasil, Carlos Favaro, à margem do G20 da pasta e reforçou que “a presidência brasileira do G20 e a presidência italiana do G7 são aliadas para uma agricultura e pesca mais centralizadas e fortes”. (ANSA).