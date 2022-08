++ Ministro italiano se reúne com Zelensky e promete apoio ++

admin3 25/08/2022 - 10:18 Compartilhe

ROMA, 25 AGO (ANSA) – O ministro das Relações Exteriores da Itália, Luigi Di Maio, faz nesta quinta-feira (25) uma visita a Kiev, capital da Ucrânia, e se reuniu com o presidente Volodymyr Zelensky.

Essa é a primeira viagem de Di Maio ao país e acontece quase dois meses e meio depois da missão do premiê Mario Draghi, que visitou a Ucrânia ao lado do chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e do presidente da França, Emmanuel Macron, em 16 de junho.

“A Itália não vai abandonar o povo ucraniano”, disse o ministro durante seu encontro com Zelensky. (ANSA).