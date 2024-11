Ministro italiano renuncia para assumir vice-presidência da UE

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/11/2024 - 16:01 Para compartilhar:

ROMA, 30 NOV (ANSA) – O ministro dos Assuntos Europeus da Itália, Raffaele Fitto, anunciou neste sábado (30) sua renúncia ao cargo para assumir a vice-presidência da área econômica da União Europeia.

Em uma mensagem divulgada nas redes sociais, o político agradeceu a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, pela confiança depositada em seu trabalho.

“Foram dois anos intensos e emocionantes desde o dia em que tomei posse. Sem a total confiança e apoio diário de Meloni não teríamos alcançado resultados tão importantes. Um agradecimento especial a todos os meus colaboradores, grandes protagonistas de uma temporada inesquecível para mim”, escreveu Fitto.

Em um recente discurso em Bari, Meloni afirmou que Fitto iria renunciar em breve para assumir a pasta de Coesão e Reformas na UE, além de ter definido que o ex-ministro irá “orgulhar” todos os italianos na nova função.

A escolha por Fitto seria uma maneira encontrada por Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, para garantir relevância dentro do Executivo à Itália, terceira maior economia e país fundador do bloco, e manter boas relações com Meloni.

No entanto, a nomeação de Fitto para integrar a comissão, que é uma espécie de ministério, irritou o campo progressista.

O Executivo de Von der Leyen será formado por 26 comissários, um de cada Estado-membro da UE, com exceção da Alemanha, país da presidente. (ANSA).