Ministro italiano reivindica eleições antecipadas o quanto antes

O ministro italiano do Interior e líder da Liga, Matteo Salvini, exigiu nesta quinta-feira (8) eleições antecipadas “o mais rapidamente possível”, em meio às divisões entre as duas siglas da coalizão no poder.

“Já não há maioria no governo (…), demos nossa palavra aos eleitores”, anunciou Salvini em um comunicado.

O pedido foi feito após um dia de reuniões e negociações, entre eles com o chefe de governo, Giuseppe Conte, que consultou o presidente Sergio Mattarella.

A decisão desata uma crise de governo e foi tomada um dia depois de romper com seu aliado do Movimento 5 Estrelas (M5E) pelo controverso projeto de uma linha de trem de alta velocidade entre França e Itália, mais conhecido como TAV.

Os aliados votaram no Senado no sentido oposto e o texto a favor da obra foi aprovado como Salvini pediu, enquanto que o M5E ficou em minoria.

Com o colapso da coalizão governamental se abrem vários cenários políticos em plena temporada de férias.

Salvini reiterou que “é inútil seguir em frente entre vetos e disputas, como ocorreu nas últimas semanas. Os italianos precisam de certezas e um governo que governe”, afirmou.

Segundo as pesquisas de opinião, Salvini ganharia as eleições com cerca de 36% e poderia governar com outro partido menor de extrema-direita, o Fratelli d’Italia.

Entretanto, gerar uma queda de governo pode ter um custo eleitoral, um risco que poderá impactar negativamente sobre a Liga, segundo alguns observadores.