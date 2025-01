Ministro italiano pede que prisão de iraniano seja revogada

ROMA, 12 JAN (ANSA) – O Ministro da Justiça da Itália, Carlo Nordio, pediu neste domingo (12) a um tribunal de Milão para revogar a prisão do iraniano Mohammad Abedini Najafabadi.

A solicitação do governo do país europeu foi feita menos de uma semana depois da libertação da jornalista italiana Cecilia Sala, que permaneceu 20 dias presa no Irã.

“De acordo com o artigo 2 do tratado de extradição entre os governos dos Estados Unidos e da Itália, apenas crimes puníveis conforme as leis de ambos os lados contratantes podem levar à extradição, uma condição que, com base no estado dos documentos, não pode ser considerada existente”, disse o Ministério italiano em uma nota.

O pedido de Nordio ainda salienta que a acusação contra Abedini de associação criminosa para violar a chamada Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (Ieepa), uma lei federal dos EUA, “não corresponde aos casos previstos e punidos pela lei penal italiana”.

Abedini, que tem 38 anos e é engenheiro mecânico, é procurado pelas autoridades americanas por acusações de terrorismo. Ele foi detido em solo italiano em dezembro no aeroporto de Malpensa, em Milão, após chegar de Istambul.

Os EUA alegam que Abedini forneceu os materiais necessários para a realização de um ataque de drones vinculado ao Irã contra tropas americanas na Jordânia. Um documento enviado pela Justiça aos magistrados italianos garante que o iraniano é “perigoso”.

Já a relação entre Sala e Abedini é que a Itália acredita que a jornalista foi presa em Teerã como uma forma de retaliação pela captura do engenheiro iraniano. (ANSA).