Ministro italiano pede que Israel ‘não alimente violência’

ROMA, 16 ABR (ANSA) – Em uma ligação nesta terça-feira (16), o ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, pediu a seu homólogo de Israel, Yoav Gallant, que “não alimente a espiral de violência” no Oriente Médio.

“Ao manifestar minha amizade, reforcei também minhas preocupações por uma possível evolução em uma região já duramente atingida. A ultrapassagem de uma linha vermelha, com o ataque direto [do Irã] a Israel, em seu território, perturba”, disse o italiano.

“Mas justamente agora é preciso maturidade e agir conforme as regras do direito internacional para evitar alimentar a espiral de violência que derrotaria a nós todos”, acrescentou.

O ministro destacou que “a Itália é amiga de Israel”: “Foi quando sofreu o bárbaro atentado terrorista por parte do Hamas e é neste momento de crescente instabilidade na área. A Itália continuará fornecendo ajudas humanitárias ao povo palestino e favorecendo de todas as formas as condições para o retorno à mesa de negociações”. (ANSA).