Ministro italiano e Haddad discutem taxação de ‘super-ricos’

ROMA, 5 JUN (ANSA) – O ministro da Economia da Itália, Giancarlo Giorgetti, recebeu nesta quarta-feira (5) o ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, em Roma, para discutir a situação geopolítica mundial e a proposta de taxação dos chamados super-ricos.

Em nota oficial, o governo italiano explica que no centro do “encontro cordial e construtivo”, também tendo em vista o G20 e o G7, estiveram questões da tributação internacional, do imposto para os super-ricos, dos investimentos e projetos de bancos multilaterais e do Banco Mundial para países frágeis.

“Os dois ministros também tiveram uma troca positiva de ideias sobre a situação geopolítica global”, acrescenta o texto.

Em publicação nas redes sociais, Haddad destacou que “a proposta de taxação dos super-ricos para combater a fome e as mudanças climáticas implica numa cooperação global para além das relações bilaterais entre blocos e países”. ” São apenas três mil super ricos em todo mundo”, concluiu ele.

O ministro brasileiro visita à Itália para participar da Conferência “Enfrentando a crise da dívida no Sul Global”, co-organizada pela Universidade de Columbia e pela Pontifícia Academia de Ciências Sociais, ligada ao Vaticano, com o objetivo de defender a taxação dos ‘super-ricos’, o combate à fome e à pobreza e a atenção à crise climática.

Além disso, Haddad conversará com o papa Francisco sobre a proposta apresentada pelo Brasil, que ocupa a presidência do G20. (ANSA).