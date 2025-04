Ministro italiano diz que ida de Meloni aos EUA beneficiará UE

ROMA, 13 ABR (ANSA) – O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, afirmou que a viagem da primeira-ministra do país, Giorgia Meloni, aos Estados Unidos “beneficiará” a União Europeia e será importante para pressionar o governo americano sobre as tarifas.

O político, que está em Osaka, no Japão, para inaugurar o pavilhão da Itália na Expo 2025, avaliou que a situação em relação ao tarifaço dos EUA está “lentamente melhorando” e depositou confiança na visita da premiê.

“A visita de Meloni certamente fortalecerá as relações com os americanos, mas é uma viagem também com o objetivo de pressionar o governo americano a atingir tarifas zero, e o objetivo poderá ser a criação de um amplo mercado de livre comércio euro-americano”, avaliou Tajani.

O chanceler italiano ainda mencionou que o país poderá contribuir para evitar uma guerra comercial, bem como beneficiar a UE, pois Meloni é tida como uma importante ponte para chegar no presidente dos EUA, Donald Trump.

“Apoiamos a unidade da Europa nas negociações comerciais, cabe à Comissão Europeia negociar com Trump, mas Meloni poderá ajudar explicando os motivos de sermos contra uma guerra tarifária”, disse.

Por fim, Tajani destacou que o Made in Italy “não tem concorrentes no mundo” em razão da qualidade dos produtos italianos, além de mencionar que o governo Meloni “tem ideias claras sobre o que fazer” em relação ao tarifaço de Trump.

