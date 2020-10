Ministro italiano diz que CR7 violou normas anti-Covid

ROMA, 15 OUT (ANSA) – O ministro do Esporte da Itália, Vincenzo Spadafora, afirmou nesta quinta-feira (15) que o craque Cristiano Ronaldo, da Juventus, violou as normas anti-Covid ao viajar para Turim com novo coronavírus (Sars-CoV-2).

O astro descobriu na terça-feira (13) que havia contraído o novo coronavírus, quando ainda estava concentrado para a próxima partida da seleção portuguesa. Um dia depois, uma ambulância aérea levou CR7 de Portugal para a Itália, onde ele passará o período de quarentena.

Em uma entrevista ao programa “Il Mix delle Cinque”, da rádio Uno, Spadafora declarou que o atacante violou o protocolo anti-Covid ao viajar entre os dois países com coronavírus.

“Sim, penso que violou sim, mas só se não houve uma autorização específica das autoridades sanitárias”, declarou o ministro.

CR7 ficará 10 dias em isolamento, já que o Comitê Técnico-Científico (CTS) reduziu o período de quarentena. O camisa 7 ficará de fora dos próximos dois jogos da Juve contra Crotone, pelo Campeonato Italiano, e Dínamo de Kiev, pela Liga dos Campeões.

Ronaldo poderá retornar aos gramados no dia 25 de outubro, diante do Verona, pela quinta rodada da Série A. (ANSA).

