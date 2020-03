Ministro italiano diz duvidar que Série A retorne em maio

ROMA, 27 MAR (ANSA) – O ministro dos Esportes da Itália, Vincenzo Spadafora, afirmou nesta quinta-feira (26) que “duvida muito” que a atual temporada da Série A seja retomada no início de maio. O político não descartou a hipótese de a liga recomeçar com portões fechados.

A Federação Italiana de Futebol (Figc) e o governo do país estão em constante contato. No entanto, Spadafora declarou que a Série A precisa acompanhar a “evolução” da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

“As previsões que nos fizeram pensar que poderíamos retomar as competições esportivas no final de abril ou maio foram otimistas demais. Posso dizer com certeza que, se a retomada de eventos esportivos existir, certamente recomeçará a portas fechadas.Não é possível pensar o contrário, mas também tenho algumas dúvidas em relação à data de 3 de maio”, disse Spadafora em entrevista à revista italiana “Chi”.

O ministro italiano ainda declarou que a decisão final se o campeonato será ou não suspenso será da Figc. No entanto, Spadafora indicou que é “improvável” retomar a liga no início de maio, pois a “situação está complicada”.

O esporte italiano está paralisado desde o dia 3 de abril. A última partida da Série A disputada foi em 9 de março, entre Sassuolo e Brescia (3 a 0). Já equipes como Bologna e Napoli, por exemplo, não entram em campo desde fevereiro.

Segundo o último balanço da Proteção Civil da Itália, o país contabiliza 62.013 casos ativos da doença e 8.165 mortes.(ANSA)