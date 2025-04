Ministro italiano destaca fortalecimento das relações com Índia

NOVA DELI, 12 ABR (ANSA) – O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, se encontrou neste sábado (12) com a presidente da Índia, Draupadi Murmu, e destacou os relacionamentos culturais, econômicos e industriais entre as nações.

O chanceler mencionou que a Itália observa a Índia “como uma parceira política sólida e confiável”, além disso, o europeu destacou que sua visita ocorreu “no auge de um processo de reaproximação” dos países.

“O relacionamento com a Índia está cada vez mais forte. O encontro com a presidente foi muito positivo e acredito que podemos fazer ainda mais. Saio da Índia com a satisfação de ter fortalecido os laços, de ter preparado o terreno também para o fortalecimento da Rota do Algodão e de ter fortalecido as relações bilaterais”, avaliou Tajani.

O ministro acrescentou que a Itália tem capacidade de desempenhar um papel “cada vez mais importante” nas relações entre Oriente Médio e Ocidente.

“A Índia está se tornando um parceiro essencial e pode desempenhar um papel fundamental na estabilidade da região. Para nós, isso é crucial porque onde há estabilidade há possibilidade de comércio”, afirmou. (ANSA).