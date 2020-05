Ministro italiano anuncia que Série A voltará em 20/6

ROMA, 28 MAI (ANSA) – O ministro do Esporte da Itália, Vincenzo Spadafora, anunciou nesta quinta-feira (28) que a Série A será retomada no dia 20 de junho. A liga está paralisada desde março em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

A declaração de Spadafora aconteceu no final de uma reunião com os membros da Federação Italiana de Futebol (Figc).

“É certo que o futebol recomece, há o ok do Comitê Técnico-Científico. A Série A voltará no dia 20 de junho, minha esperança é que a Copa da Itália possa ser disputada na semana anterior”, declarou o ministro italiano.

Spadafora também revelou que a Figc garantiu ter um plano B (sistema de playoffs e playouts) e um C (encerrar o torneio com a tabela existente) se caso o campeonato precisar ser suspenso. O CTS emitiu nesta quinta-feira um parecer positivo ao protocolo para a retomada da atual temporada do futebol do país. O comitê elogiou a “pontualidade dos detalhes na análise de muitos aspectos” do documento. Além disso, ele afirmou que “as regras em vigor fornecem disposições claras” sobre “a quarentena de um indivíduo positivo” para o coronavírus.

“A Itália está se recuperando e é justo que o futebol faça o mesmo. O CTS concordou com o protocolo médico, mas confirmou a necessidade absoluta de colocar em um período de quarentena um jogador que tiver resultado positivo”, disse Spadafora.

A Série A está paralisada desde o dia 9 de março por causa da pandemia da Covid-19. A Juventus lidera o campeonato com 63 pontos, um a mais em relação a segunda colocada Lazio. Na sequência aparecem Inter de Milão (54), Atalanta (48), Roma (45) e Napoli (39), que fecha o grupo dos seis primeiros.

A Série A vem seguindo os mesmos passos da Bundesliga, que foi retomada no dia 16.(ANSA)