Ministro israelense crítica fala de Lula sobre guerra em Gaza e convoca embaixador brasileiro

O ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz, classificou de “vergonhosas e graves” as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que comparou os ataques israelenses à Faixa de Gaza com o Holocausto. Em uma publicação compartilhada nas redes sociais neste domingo, 18, Katz informou que ordenou a convocação do embaixador brasileiro para uma “chamada de repreensão” na segunda-feira,19.

“As palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Ninguém prejudicará o direito de Israel se defender. Ordenei ao pessoal do meu gabinete que convoque o embaixador brasileiro para uma chamada de repreensão amanhã”, escreveu o ministro israelense.

Mais cedo, em entrevista a jornalistas na Etiópia, Lula fez críticas à retirada de financiamento da agência para refugiados palestinos por países ricos. Em seguida, classificou as ações israelenses na Faixa de Gaza como genocídio e mencionou o extermínio de judeus por Adolf Hitler.

“Quando vejo o mundo rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual o tamanho da consciência política dessa gente e qual o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na Faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio”, declarou o presidente brasileiro.