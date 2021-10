Ministro iraniano diz que conversas sobre programa nuclear serão retomadas em breve, diz Ifax

MOSCOU (Reuters) – As negociações para ressuscitar o acordo nuclear do Irã com potências serão retomadas em breve em Viena, disse o ministro iraniano das Relações Exteriores, Hossein Amirabdollahian, nesta quarta-feira, durante encontro com o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, segundo a agência de notícias Interfax.

A agência relatou que Amirabdollahian disse que Teerã recebeu “sinais” de que os Estados Unidos –que abandonaram o acordo firmado em 2015 durante o governo do ex-presidente norte-americano Donald Trump– estavam novamente interessados em implementá-lo.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou mais cedo nesta quarta-feira que Lavrov discutiu a questão de retomar o acordo com o Irã em um telefonema com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken.

