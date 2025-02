Ministro francês confirma reunião europeia sobre Ucrânia

PARIS, 16 FEV (ANSA) – O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noel Barrot, confirmou neste domingo (16) a reunião de amanhã (17) em Paris sobre a Europa e a situação na Ucrânia.

O chefe da pasta declarou que o presidente da França, Emmanuel Macron, reunirá os “principais países” do continente, mas não especificou quem serão os participantes da cúpula.

“Será uma reunião de trabalho, enquanto as confirmações ainda estão chegando. Não há necessidade de dramatizar esse tipo de reunião. Elas acontecem com muita frequência”, declarou o chanceler francês em entrevista à rádio France Inter.

O jornal The Guardian, citando fontes familiarizadas com o assunto, apontou que os convidados para a reunião sobre a Ucrânia convocada por Macron incluirão o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, e os líderes de Itália, Alemanha, Polônia e Reino Unido.

O periódico acrescentou que o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, levará as mensagens do encontro em Paris para Washington nos próximos dias, quando se encontrará com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. (ANSA).