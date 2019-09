Ministro fará roadshow em Madri sobre carteira de concessões em infraestrutura

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, viaja no período de 29 de setembro a 3 de outubro para Madri, na Espanha, para participar de roadshow de divulgação da carteira de projetos para concessão da pasta. As informações constam de despacho publicado nesta sexta-feira, 27, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Recentemente, o ministro esteve em Nova York também para divulgar oportunidades de negócio no País na área de concessões de infraestrutura.