Ministro dos Transportes da Coreia do Sul deve renunciar após acidente aéreo

SEJONG, Coreia do Sul (Reuters) – O ministro dos Transportes da Coreia do Sul disse nesta terça-feira que pretende renunciar ao cargo para assumir a responsabilidade pelo acidente fatal de um jato Boeing operado pela Jeju Air em 29 de dezembro.

O voo 7C2216, da Jeju Air, que partiu de Bangcoc, capital da Tailândia, com destino a Muan, no sudoeste da Coreia do Sul, aterrissou de barriga e ultrapassou a pista do aeroporto regional, explodindo em chamas depois de bater em um muro.

“Sinto-me muito responsável por esse desastre”, disse Park Sang-woo em uma coletiva de imprensa.

Ele disse que tentará encontrar o momento certo para se demitir depois de lidar com a situação atual.

O Ministério dos Transportes também disse que melhorará rapidamente a segurança dos sistemas de aterrissagem do aeroporto que, segundo especialistas, contribuíram para o acidente catastrófico que matou 179 pessoas a bordo.

Especialistas em segurança aérea afirmaram que o muro, projetado para sustentar a antena “localizadora” usada para orientar os pousos em condições de pouca visibilidade, era muito rígido e muito próximo do final da pista.

Joo Jong-wan, vice-ministro dos Transportes para a aviação civil, reconheceu que as medidas de segurança não foram suficientes ao construir o muro, mas disse que elas foram tomadas de acordo com as normas da Coreia do Sul e do exterior.

A polícia está investigando como o muro foi construído, disse ele. Na semana passada, a polícia fez uma batida na Jeju Air e na operadora do Aeroporto Internacional de Muan como parte de sua investigação sobre o acidente.Penas foram encontradas em um dos motores recuperados do local do acidente, disse o investigador principal Lee Seung-yeol, acrescentando que imagens de vídeo mostraram que houve uma colisão de pássaros com um dos motores.

Na segunda-feira, dois dos investigadores sul-coreanos partiram para os Estados Unidos para recuperar e analisar um gravador de dados de voo danificado durante o acidente, com o Conselho Nacional de Segurança dos Transportes dos EUA.

O gravador de dados de voo, juntamente com o gravador de voz da cabine de comando, são as duas caixas-pretas que contêm informações importantes sobre o acidente.

Lee disse que levará três dias para extrair os arquivos do gravador de dados de voo e mais dois dias para fazer uma análise preliminar das informações básicas, como a falha de um ou dois motores.