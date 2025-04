Ministro dos Portos vê oportunidade no tarifaço de Trump

Pernambucano, Silvio Costa Filho diz que, como seu conterrâneo Ariano Suassuna, é um “realista esperançoso”. E, nessa toada, o ministro dos Portos e Aeroportos disse à coluna acreditar que o temido tarifaço de Donald Trump será uma “janela de oportunidade” para o Brasil.

“Para mim, está provado que essas medidas que o presidente Trump está tomando podem levar os Estados Unidos à recessão. Na hora em que você passa a ter instabilidade nos Estados Unidos, o Brasil se coloca como um grande player internacional, ou seja, passa a ser um dos atores principais dos países emergentes por tudo o que a gente tem a oferecer ao mundo”, disse ele.

Como a coluna informou, Costa Filho vai partir neste mês, de braços dados com Tarcísio de Freitas, seu colega de partido, por um giro na Europa para vender os projetos para o Porto de Santos, o que inclui o túnel que liga a cidade paulista à vizinha Guarujá.

“O setor produtivo quer bons projetos. Querem projetos que sejam bem remunerados, querem crédito e que se tenha segurança jurídica. Com a reforma tributária que o Brasil aprovou, dá ainda mais segurança tributária”, disse o ministro.

Para ele, o momento é propício para o país. “Muitos investidores internacionais estão procurando o Brasil para prover investimentos. A gente tem uma bela agenda ambiental que está sendo oferecida ao mundo, que dialoga com a descarbonização, com a redução de gases, com a agenda da sustentabilidade”.

Na área de portos, o ministro prevê mais 40 leilões até o final do mandato de Lula, em 2026. O maior está em andamento, trata-se do Terminal de Contêineres (Tecon) 10, do Porto de Santos.

