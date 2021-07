Ministro do STF dá 48h para Daniel Silveira explicar pedidos de asilo a quatro países

No retorno à prisão, Daniel chegou a se recusar a entregar seu celular às autoridades. Em despacho na última terça-feira (06), o ministro do STF afirmou que a Polícia Federal recebeu o aparelho, e deu um prazo de conclusão de dez dias para a perícia do telefone.

O parlamentar do PSL virou réu em abril deste ano por grave ameaça, crime tipificado no Código Penal, e por incitar a animosidade entre o tribunal e as Forças Armadas, delito previsto na Lei de Segurança Nacional, após os ministros do STF aceitarem a denúncia oferecida pela PGR na esteira do vídeo gravado pelo parlamentar.