Ministro do Reino Unido prega economia com menos impostos e com responsabilidade

O ministro de Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, reiterou que o governo britânico quer levar o país a uma economia com menos impostos – mas ressaltou que o fará com responsabilidade. “Só faremos isso de uma forma que seja responsável, que reconheça que há coisas que os impostos pagam”, afirmou, em entrevista à Sky News. “Mas se pudermos gastar dinheiro em serviços públicos de forma mais eficiente, isso significará menor pressão sobre os contribuintes.”

Hunt apresentará, na quarta-feira, o Orçamento de Primavera – que informa as principais mudanças de impostos – de 2024.

