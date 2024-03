Ministro do MME convoca presidente da Enel para esclarecer falta de energia em SP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/03/2024 - 10:54 Para compartilhar:

O ministro de Minas e Energia (MME), Alexandre Silveira, convocou o presidente da Enel à sede do Ministério de Minas e Energia (MME), em Brasília, para que preste maiores esclarecimentos sobre um novo apagão ocorrido na cidade de São Paulo na segunda-feira, 18.

Segundo o MME, a nova ocorrência da concessionária causou prejuízo a cerca de 35 mil moradores, afetando hospitais, comércio entre outras atividades.

“O ministro encaminhou ofício à Aneel, incumbida pela fiscalização dos serviços prestados pela concessionária Enel, determinando célere e rígida apuração dos fatos, bem como responsabilização e punição rigorosa da concessionária, que tem de forma reiterada apresentado problemas na qualidade da prestação dos serviços”, disse o MME em nota.

A interrupção nesta segunda-feira, se soma a diversas outras falhas na prestação dos serviços de energia elétrica pela concessionária, que tem demonstrado incapacidade de prestação dos serviços de qualidade à população, afirmou o MME.

De acordo com o ministério, a Enel tem obrigações estabelecidas no seu contrato de concessão, devendo manter índices de qualidade no atendimento aos consumidores e disponibilização de meios para regularização do fornecimento em caso de falhas, dentro de padrões adequados, para um serviço público essencial à vida das pessoas.

“É urgente a comprovação de que a empresa seja capaz de continuar atuando em suas concessões no Brasil”, disse o MME.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias