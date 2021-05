Ricardo Salles é alvo de operação da PF sobre setor madeireiro

RIO DE JANEIRO/BRASÍLIA (Reuters) – A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira investigação para apurar suspeita de crimes de corrupção e facilitação de contrabando praticados por agentes públicos e empresários do setor madeireiro, tendo como um dos alvos o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

A PF informou em nota que cumpre 35 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Pará e Distrito Federal, e que o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o afastamento preventivo de 10 autoridades do ministério e do Ibama.

A polícia não identificou nenhum dos alvos da operação, de acordo com as regras da corporação. Duas fontes com conhecimento da operação confirmaram, sob condição de anonimato, que Salles está entre os alvos dos mandados de busca e apreensão. Salles já era alvo de uma investigação no âmbito do STF, na qual foi apontado pela PF como defensor dos madeireiros.

(Por Rodrigo Viga Gaier, no Rio de Janeiro, e Ricardo Brito, em Brasília)

Veja também