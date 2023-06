Ministro diz que havia 350 paquistaneses em naufrágio na Grécia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/06/2023 - 12:01 Compartilhe

ISLAMABADE, 23 JUN (ANSA) – O ministro do Interior do Paquistão, Rana Sanaullah, informou que cerca de 350 migrantes originários do país estavam na embarcação superlotada que naufragou na costa sul da Grécia na semana passada.

“Havia cerca de 700 pessoas a bordo no barco, mas o número de passageiros paquistaneses era por volta de 350”, revelou o político.

Sanaullah apontou que os corpos dos 82 mortos na tragédia foram recuperados, além de garantir que o processo de identificação está em andamento.

O ministro ainda revelou que entre as 104 pessoas que sobreviveram ao naufrágio, 12 são paquistanesas.

Por fim, Sanaullah comentou que os migrantes paquistaneses usam, principalmente, as rotas do Egito, da Líbia e dos Emirados Árabes Unidos para ir ao continente europeu em busca de melhores condições de vida.

Além das 82 vítimas, o incidente deixou centenas de desaparecidos no litoral da Grécia. (ANSA).

