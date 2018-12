Ministro diz que há 50% de chance de Brexit ser interrompido

LONDRES, 29 DEZ (ANSA) – O ministro do Comércio do Reino Unido, Liam Fox, advertiu neste domingo (30) que há uma chance de “50%” de que o Brexit não aconteça caso o Parlamento rejeite o acordo de divórcio proposto pela primeira-ministra britânica, Theresa May, no próximo mês Em entrevista ao jornal “Sunday Times”, Fox disse que a única maneira de ser “100% certo” é se os ministros apoiarem o acordo.

O Reino Unido está programado para sair do bloco em 29 de março do próximo ano. Mas ao caminho para essa concretização tem sido difícil. O acordo precisa do apoio de ministros para ir em frente, e uma votação deve ser realizada a partir do dia 14 de janeiro.

“A votação crucial está agora prevista para a terceira semana de janeiro. Se falhar, o Brexit será colocado em séria dúvida, disse Fox. (ANSA)