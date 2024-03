Ministro diz que culinária italiana é uma das belezas do país

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/03/2024 - 14:50 Para compartilhar:

ROMA, 23 MAR (ANSA) – O ministro da Cultura, Gennaro Sangiuliano, afirmou neste sábado (23) que a culinária italiana faz parte das várias belezas do país.

O chefe da pasta comentou que a nação é uma “superpotência cultural” e mencionou a necessidade de seu patrimônio artístico ser combinado com os imateriais.

“A cozinha italiana faz parte do sistema de belezas do nosso país. Colocamos em jogo uma grande variedade e pluralidade. O azeite, juntamente com o vinho, é absolutamente uma de nossas excelências”, afirmou.

Já o ministro da Agricultura, Francesco Lollobrigida, defendeu que a gastronomia merece ser reconhecida futuramente como Patrimônio Imaterial da Humanidade da Unesco.

“O mundo sabe bem que este é um reconhecimento que merecemos.

É toda uma história de cerca de três mil anos que, através de muitas coisas, nos permitiu a ter uma cozinha única no mundo”, concluiu. (ANSA).

