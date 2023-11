Ministro diz que Brasil será protagonista na COP28 e cita Papa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/11/2023 - 10:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 28 NOV (ANSA) – De olho nas exigências de transição energética no planeta, o Brasil espera exercer um papel de protagonismo na COP28, cúpula climática da ONU que acontece entre 30 de novembro e 12 de dezembro, em Dubai.

Em Riad, na Arábia Saudita, antes de seguir para os Emirados Árabes Unidos, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), disse que o governo brasileiro vai aproveitar a ocasião para promover as “grandes potencialidades” do país em fontes renováveis.

“Nós estamos indo para a COP para protagonizar a transição energética justa e inclusiva e queremos defender que ela seja obrigatória, como disse o papa Francisco, para que possamos proteger o planeta e gerar oportunidades de emprego e renda, combater a desigualdade e fazer a inclusão social”, declarou.

Silveira apontou “potencialidades” do Brasil nos biocombustíveis para descarbonizar a matriz energética dos transportes, nas energias solar e eólica e no hidrogênio verde, aposta do governo de Luiz Inácio Lula da Silva para “reindustrializar” o país.

O presidente também já está na Arábia Saudita e participará da COP28. (ANSA).

