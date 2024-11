Ministro divulga tema da redação do Enem: ‘Valorização da herança africana’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/11/2024 - 14:13 Para compartilhar:

O ministro da Educação e senador eleito Camilo Santana postou em sua conta de rede social o tema da redação do Enem 2024: “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. A postagem foi feita por volta das 14h, uma hora depois dos portões dos locais de prova fecharem para alunos de todo o país.

Neste primeiro dia de provas, candidatos vão testar os conhecimentos em 45 questões de múltipla escolha de linguagens (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação) e mais 45 questões de ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia), além da prova de redação, que deve ter entre sete e 30 linhas.

O tema da redação em 2023 foi “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil” na aplicação regular e “Desafios para a (re)inserção socioeconômica da população em situação de rua no Brasil” na reaplicação.