Ministro de Lula repudia posse de Maduro na Venezuela: ‘Sem legitimidade’

O ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 10, para repudiar a posse do presidente venezuelano, Nicolas Maduro, que está no poder há 12 anos.

+ Maduro toma posse com ‘Venezuela em isolamento ainda maior’, diz professor

“Manifesto minha indignação à posse de Nicolas Maduro. A tomada do governo pela força bruta e sem legitimidade precisa ser condenada por todos nós defensores da Democracia”, escreveu o ministro no X.

“A tomada do governo pela força bruta e sem legitimidade precisa ser condenada por todos nós defensores da Democracia. Como membro do MDB, partido que historicamente sempre defendeu o respeito às liberdades individuais, à justiça e o voto popular, deixo aqui o meu repúdio ao truculento regime que se impõe mais uma vez hoje com a tentativa de posse desse ditador incansável em desrespeitar a soberana vontade do povo venezuelano”, completou.

O governo brasileiro tem tratado a posse de Maduro com cautela e procurando evitar atritos.

Juramento em posse

Maduro realizou juramento nesta sexta-feira, 10, durante cerimônia de posse na Assembleia Nacional, em meio a acusações de fraude e isolamento internacional.

Maduro recebeu do presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, a faixa e a medalha presidencial para assumir mais um mandato de seis anos. “O cidadão Nicolás Maduro Moros será empossado pela Constituição venezuelana original assinada pelo comandante Hugo Chávez”, disse Rodríguez.

“Juro” que “este novo período presidencial será o período da paz”, declarou Maduro diante do presidente do Parlamento. “O senhor está investido no cargo de presidente constitucional”, respondeu o chefe do Legislativo.

A posse acontece um dia depois de uma marcha da oposição ter terminado com a denúncia de uma breve prisão de sua líder María Corina Machado, que o governo negou, enquanto o plano de Edmundo González Urrutia de tomar posse torna-se cada vez mais improvável.

Maduro mobilizou seus apoiadores na quinta-feira, pedindo que “saíssem às ruas aos milhões” para sua posse. “No dia 10, juro com Maduro pelo futuro”, dizem placas gigantes com o rosto do presidente.