Ministro das Relações Exteriores da China elogia “amizade” em visita a Mianmar

PEQUIM (Reuters) – O ministro das Relações Exteriores da China se reuniu com o líder da junta militar de Mianmar, em Naipidau, para discutir a crise no país do Sudeste Asiático e fortalecer os laços bilaterais, anunciou a emissora estatal de televisão de Mianmar MRTV nesta terça-feira.

Qin Gang disse após uma reunião com o chefe da junta, Min Aung Hlaing, que sua visita “não apenas indica a amizade dos dois países, mas também a posição da China em Mianmar no cenário mundial”, disse a MRTV.

Mianmar está em turbulência política e econômica desde que os militares derrubaram o governo eleito da vencedora do Nobel Aung San Suu Kyi em 2021, e lideraram uma repressão violenta contra adversários pró-democracia. A maior parte da comunidade global, especialmente as potências ocidentais, tem evitado cada vez mais a junta, mas a China e a Rússia continuam firmes aliadas do regime militar.

Qin discutiu a estabilidade e o desenvolvimento de Mianmar com o general, disse a MRTV.

“Eles trocaram opiniões sobre a situação política em Mianmar e sobre ações para estabilidade e desenvolvimento, aumento do comércio fronteiriço e cooperação em energia, incluindo investimentos”, disse a emissora.

Qin visitará Mianmar e a Índia entre 2 e 5 de maio, informou o Ministério das Relações Exteriores da China em comunicado na terça-feira, acrescentando que na Índia ele participará de uma reunião de ministros das Relações Exteriores do grupo Organização de Cooperação de Xangai.

