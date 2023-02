Ministro das Finanças e presidente do BC da China participarão de discussão sobre dívida, diz FMI

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 06/02/2023 - 9:57 Compartilhe





(Reuters) – O ministro das Finanças e o presidente do banco central da China participarão de uma mesa redonda com outros credores e alguns países mutuários em fevereiro na Índia, disse a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, em entrevista ao programa 60 Minutes da CBS e divulgada no domingo.

“A China precisa mudar suas políticas porque os países de baixa renda não podem pagar”, disse ela.

“Estamos trabalhando para reunir todos os credores, os credores tradicionais de economias avançadas, novos credores como China, Arábia Saudita, Índia, bem como o setor privado, e colocá-los na mesa com os países devedores”.





Georgieva disse no mês passado que o primeiro encontro desse tipo acontecerá paralelamente a uma reunião de autoridades financeiras do Grupo dos 20 na Índia.

Georgieva, a primeira pessoa de uma economia de mercado emergente a chefiar o FMI, disse que o alívio da dívida é fundamental para que países altamente endividados evitem cortes nos serviços sociais e outras consequências.

“A China vai participar com o ministro das Finanças e o presidente do Banco do Povo da China”, disse ela ao 60 Minutes.

(Reportagem de Costas Pitas em Los Angeles e David Lawder em Washington)





