O ministro das Finanças da China, Lan Foan, participará de um briefing com a imprensa no sábado, 12, para discutir a política fiscal e o desenvolvimento da economia do país. Na segunda-feira, 14, autoridades dos setores de infraestrutura e da indústria e reguladores do mercado realizarão outro briefing, com foco no apoio às empresas. O mercado aguarda o anúncio de novas medidas de estímulo para a economia chinesa. Fonte: Dow Jones Newswires.