Ministro das Finanças britânico promete mais gastos à medida que Reino Unido sai da pandemia

Por David Milliken e Andy Bruce e William Schomberg

LONDRES (Reuters) – O ministro das Finanças britânico, Rishi Sunak, prometeu aumento nos gastos públicos e novos cortes de impostos à medida que a economia do Reino Unido se recupera mais fortemente da pandemia de Covid-19 do que o esperado anteriormente e prometeu proteger as famílias do aumento da inflação.

Sunak usou uma declaração orçamentária semestral nesta quarta-feira para anunciar investimentos de bilhões de libras para ajudar o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a cumprir suas promessas de gastos e aliviar o aumento do custo de vida para famílias de baixa renda.

Mas o plano tem um custo: analistas orçamentários oficiais do Reino Unido disseram que a carga tributária do governo está a caminho de ser a maior desde a década de 1950, graças, em grande parte, aos aumentos de impostos anunciados em março e setembro deste ano.

Em discurso ao Parlamento, Sunak saudou melhores previsões de crescimento econômico como resultado das políticas implementadas por ele no Reino Unido durante a pandemia.

O Escritório de Responsabilidade Orçamentária (OBR, na sigla em inglês) britânico disse que a economia provavelmente crescerá 6,5% em 2021, muito mais rapidamente do que a previsão de 4,0% feita em março, quando o país ainda estava sob lockdown, e após contração de quase 10% em 2020.

Sunak disse que todos os departamentos do governo teriam aumento real nos gastos e prometeu o maior acréscimo em uma década no financiamento básico dos governos locais.

