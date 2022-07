Ministro das Finanças alerta para movimentos especulativos por trás do rápido enfraquecimento do iene

TÓQUIO (Reuters) – O ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, alertou nesta sexta-feira para “movimentos especulativos” por trás do enfraquecimento rápido do iene, usando as palavras mais forte até agora em meio a novas mínimas de 24 anos da moeda japonesa.

“Estou preocupado com o recente enfraquecimento do iene”, disse Suzuki a repórteres, acrescentando que o governo vai manter contato com o Banco do Japão enquanto observa os movimentos cambiais.

“Tomaremos a resposta apropriada se necessário, enquanto nos esforçamos para nos comunicar de perto com as autoridades monetárias de outros países”, disse Suzuki, sinalizando sua prontidão em intervir para conter a fraqueza do iene.

No entanto, é improvável que o Japão obtenha apoio dos Estados Unidos para qualquer ação conjunta para enfraquecer o dólar, no momento em que o Federal Reserve está aumenta os juros para combater a inflação.

Por outro lado, o Banco do Japão deve continuar com o afrouxamento monetário para sustentar a economia frágil, fazendo com que os diferenciais de juros enfraqueçam o iene.

(Reportagem de Tetsushi Kajimoto)