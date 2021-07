Ministro das Finanças alemão diz que reforma tributária global “acontecerá muito rapidamente”

Por Christian Kraemer

BERLIM (Reuters) – O ministro das Finanças alemão, Olaf Scholz, disse nesta quarta-feira não esperar obstáculos para avançar com a planejada reforma tributária global em uma reunião do G20 em Veneza neste fim de semana.

“Tudo vai acontecer muito rápido agora”, disse Scholz, que concorre como candidato social-democrata a chanceler nas eleições alemãs de setembro, em entrevista à Reuters.

“A meta é muito ambiciosa: queremos já ter tudo pronto para que isso se torne prática internacional em 2023”, acrescentou.

Na semana passada, 130 países, que representam mais de 90% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, apoiaram as maiores mudanças no imposto corporativo internacional em mais de uma geração com novas regras sobre onde as empresas são tributadas e uma alíquota de imposto de pelo menos 15%.

O pacote vai para os próximos ministros das Finanças do G20, que darão apoio político em uma reunião na sexta-feira e no sábado, em Veneza. Os paraísos fiscais, para os quais algumas empresas globais transferiram seus lucros, sairão perdendo.

Os nove países que não assinaram a revisão fiscal global foram os três membros da União Europeia com impostos baixos, Irlanda, Estônia e Hungria, assim como Peru, Barbados, São Vicente e Granadinas, Sri Lanka, Nigéria e Quênia.

