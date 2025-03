Ministro das Finaças do Japão promete medidas no câmbio em caso de movimento excessivo do iene

O ministro das Finanças do Japão, Katsunobu Kato, disse nesta segunda-feira (24) que pode tomar medidas apropriadas caso haja movimentos excessivos na cotação do iene. Kato afirmou que é importante que a moeda se mova de forma estável, de modo a refletir os fundamentos econômicos do país. No fim da manhã desta segunda, pelo horário, local o dólar operava em alta no país, cotado a 149,79 ienes. Kato disse ainda que a depreciação do iene tem, ao mesmo tempo, efeitos positivos e negativos na economia. *Com informações de Dow Jones Newswires.