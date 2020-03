Ministro da Saúde dá ‘tutorial’ sobre como se prevenir do novo coronavírus

Depois de o Brasil confirmar dois casos de novo coronavírus, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, demonstrou nesta segunda-feira. 2, bom humor ao estrelar uma espécie de “faça você mesmo”, orientando a população com um passo a passo sobre a lavagem correta das mãos. O “tutorial” do ministro foi feito na companhia do secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Wanderson de Oliveira. A dica é sempre lavar a parte de dentro da mão, as unhas e o dorso, ou seja, toda a região.

Uma pia foi instalada na entrada do prédio do Ministério da Saúde, em Brasília, para que os dois ensinassem em tempo real a melhor forma de impedir a infecção pelo vírus, que vem se espalhando pelo mundo sem dar trégua. “Se eu estiver viajando, fora, não tiver uma pia perto de mim, posso usar o álcool gel, mas não há necessidade, ‘ah, tenho de usar o álcool gel’. Ele é um complemento”, afirmou o secretário.

Mandetta aproveitou o recado do colega para reforçar o alerta – até mesmo o celular merece atenção redobrada em meio ao surto de coronavírus. “Fica todo mundo mexendo no celular o dia inteiro, passa bastante álcool gel e volta pro celular. Então higienize o seu aparelho celular, tá bom, gente?”, disse o ministro.

Os dois ressaltaram que o álcool em gel é um complemento, ou seja, a lavagem das mãos com água e sabão é medida indispensável para uma higienização apropriada. “Como a maioria das pessoas tem acesso à água e sabão essa é a medida mais eficiente. Tem de ter contato com toda a mão”, frisou Oliveira.