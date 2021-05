Ministro da Justiça confirma prisão de Morabito no Brasil

SÃO PAULO, 24 MAI (ANSA) – O ministro da Justiça do Brasil, Anderson Torres, confirmou na noite desta segunda-feira (24) a prisão de Rocco Morabito, um dos principais líderes da máfia calabresa ‘Ndrangheta, em um hotel em João Pessoa, capital do estado da Paraíba. “A prisão feita pela Polícia Federal demonstra, mais uma vez, nosso compromisso com o combate ao crime. Parabéns pela brilhante operação policial e de inteligência”, disse Torres, acrescentando que o mafioso foi detido com outros dois estrangeiros no bairro de Tambaú.

O site do Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil lembra que Morabito era procurado desde 2019, após sua fuga de uma penitenciária no Uruguai, além de ter um mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O italiano foi enviado para o Departamento de Polícia Federal da capital paraibana, localizado na BR-230. No local serão realizadas todas as formalidades para colocá-lo à disposição do STF.

Segundo a PF, ainda não dá para saber para qual país o italiano será extraditado. (ANSA)

