Ministro da Educação diz que abstenção no Enem era esperada

Milton Ribeiro, ministro da Educação, comentou o número de abstenções no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) durante uma visita a uma escola em São Vicente, no litoral de São Paulo.

“Por falha de planejamento, eles não vão ser prejudicados. Eles vão, de fato, ter a oportunidade de fazer a prova”, disse o ministro sobre estudantes que não conseguiram fazer as provas após a lotação de algumas salas.

Sobre a abstenção recorde de estudantes, Milton Ribeiro disse que o número era esperado, e comparou com outros anos. “Em 2009, nós tivemos 37% de abstenção. Não tinha pandemia, não tinha crise financeira, não tinha nada. No ano de 2019, nós tivemos 23% de abstenção. Então, era esperado uma abstenção”, declarou.

“Desse grupo, 550 mil eram treineiros. Nos últimos dias, tivemos recorde de inscrição de treineiros, porque a inscrição era de graça. Imagina o pai de um adolescente de 16 anos, vendo o que viram no Amazonas, 24 horas no ar. A mãe vai virar para o filho e falar ‘você é treineiro, não precisa ir’”, reiterou, ainda sobre as abstenções.

