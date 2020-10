Ministro da Economia do Equador renuncia ao cargo após selar acordo com o FMI

O ministro da Economia do Equador, Richard Martínez, renunciou nesta quarta-feira (7) ao cargo, após selar um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para apoiar reformas estruturais no país, informou o presidente Lenín Moreno.

Martínez “fecha um ciclo. Meu profundo agradecimento por seu extraordinário trabalho”, escreveu Moreno em sua conta no Twitter, anunciando que o novo ministro da Economia do Equador será Mauricio Pozo.

Martínez publicou na mesma rede social uma carta de renúncia na qual destacou a reestruturação da dívida externa e o financiamento de organismos multilaterais.

“Temos abertas as portas do mundo e geraremos confiança, porque mostramos compromisso com a ordem das finanças públicas”, escreveu Martínez na carta, na qual não explica os motivos da renúncia.

Durante a gestão de Martínez, o Equador selou um acordo para ampliar de 4,2 para 6,5 bilhões de dólares seu plano de apoio a reformas estruturais no país, atingido pelos efeitos da pandemia da covid-19 e a queda do preço do petróleo.

Martínez também conseguiu reestruturar cerca de 15,5 bilhões de dólares de dívida e prorrogou em um ano o prazo para o pagamento de parcelas ao Banco de Desenvolvimento da China.

O Equador tem dívida de 58,7 bilhões de dólares, o que representa 60% do PIB. O FMI estima que a economia do país sofrerá recessão de 11% em 2020.

Pozo, que foi ministro da Economia entre 2003 e 2004, garantiu que irá impulsionar “reformas urgentes” para “fortalecer o programa econômico e a dolarização, acelerar a recuperação econômica e o emprego”.

