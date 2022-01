Ministro da economia alemã reduz foco em PIB em relatório anual, diz Spiegel

BERLIM (Reuters) – O ministro da Economia da Alemanha, Robert Habeck, o primeiro do Partido Verde, está mudando o formato do relatório econômico anual do país para se concentrar na sustentabilidade e na proteção do clima, em vez de apenas no crescimento econômico, informou o Der Spiegel nesta sexta-feira.

No fim de janeiro de cada ano, o governo federal alemão publica um estudo sobre a política econômica e financeira e os desenvolvimentos econômicos esperados, que normalmente se concentra no Produto Interno Bruto (PIB).

Os sociais democratas, de centro esquerda, os Verdes de Habeck e o pró-mercado Partido Democratas Livres haviam prometido em seu acordo de coalizão integrar “não apenas a dimensão econômica, mas também as ecológica e social de prosperidade” no documento.

“O crescimento econômico geral, medido pelo aumento do Produto Interno Bruto, é uma condição necessária, mas de forma alguma suficiente para a prosperidade sustentável, emprego e seguridade social”, disse o relatório preliminar, segundo o Der Spiegel.

(Por Zuzanna Szymanska)

