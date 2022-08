Ministro da Defesa se reúne com Moraes e pede para Bolsonaro manter trégua, diz site

Da Redação 24/08/2022 - 3:50 Compartilhe

A terça-feira (23) foi movimentada nos bastidores políticos, com uma operação da Polícia Federal deflagrada a pedido de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), contra empresários bolsonaristas que instigaram ações golpistas em um grupo de conversas.

O general Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, teve um encontro de cerca de uma hora e meia com Moraes, mas a operação não foi tema da conversa, de acordo com o portal UOL. Depois da reunião, Nogueira foi a uma cerimônia no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo a publicação, o ministro pediu que Bolsonaro siga sem entrar em conflito com Moraes porque isso pode prejudicar os pedidos feitos para mudanças no sistema eleitoral.

Nogueira afirmou a aliados ouvidos pela colunista Carla Araújo, do UOL, que saiu otimista do encontro e que é possível que o TSE aceite as sugestões da Defesa para as eleições, apesar do pouco tempo para a disputa deste ano.