Ministro da Defesa diz ao TSE que Forças Armadas não se sentem prestigiadas

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) – O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira De Oliveira, afirmou nesta sexta-feira em ofício ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, que apesar do convite da corte, as Forças Armadas não se sentem “devidamente prestigiadas”, além de reiterar discurso propagado pelo presidente Jair Bolsonaro que sugere dúvidas sobre a segurança do sistema eleitoral do país.





No ofício, o ministro agradece e reconhece que o convite do TSE amplia o escopo de atuação das Forças Armadas nas eleições deste ano, já que em pleitos passados os militares tiveram atuação com foco no suporte logístico e segurança. Diz, no entanto, que as sugestões propostas pelas Forças Armadas ainda carecem de debate.

“Até o momento, reitero, as Forças Armadas não se sentem devidamente prestigiadas por atenderem ao honroso convite do TSE para integrar a CTE”, diz o ministro da Defesa no documento encaminhado a Fachin.

“Por fim, encerro afirmando que a todos nós não interessa concluir o pleito eleitoral sob a sombra da desconfiança dos eleitores. Eleições transparentes são questões de soberania nacional e de respeito aos eleitores”, seguindo a linha de declarações de Bolsonaro, que já afirmou em diversas ocasiões que não aceitará o resultado de eleições que não considerar “limpas”.

Nogueira questiona ainda os convites tradicionalmente feitos pelo TSE para esta e eleições anteriores a observadores externos. Para o ministro, “não basta, portanto, a participação de ‘observadores visuais’, nacionais e estrangeiros, do processo eleitoral”, uma vez que o processo de votação se dá por meio eletrônico.