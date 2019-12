Ministro da Cidadania deve gravar vídeo sobre remédios à base de maconha

O ministro da Cidadania, Osmar Terra, deve gravar e divulgar um vídeo com seu posicionamento sobre a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de regulamentar o registro e a venda de medicamentos à base de cannabis (maconha) em farmácias e drogarias no Brasil. A informação foi passada pelo porta-voz do Palácio do Planalto, Otávio Rêgo Barros.

A norma entrará em vigor em 90 dias e, segundo a agência, deve melhorar a vida de milhões de pacientes que dependem desses medicamentos.

Terra já se declarou contra a liberação. “O ministro Osmar Terra gravará um vídeo ainda hoje esclarecendo a posição do ministério que, por sequência, é a posição do presidente”, disse Barros.