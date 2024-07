Ministro da Agricultura: Governo federal vai começar reestruturação da Ceplac

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2024 - 15:30 Para compartilhar:

Brasília, 26/07 – O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou que o governo federal vai iniciar a reestruturação da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac). “Queremos que o Brasil seja exportador de cacau, se torne um grande player no mercado internacional, levando renda a pequenos, médios e grandes produtores”, disse Fávaro durante cerimônia de lançamento do Plano Safra do Banco da Amazônia, ontem, 25.

O ministro não detalhou como será a reestruturação do órgão. Ele citou como exemplos em desenvolvimento a reestruturação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo Fávaro, em momentos de orçamento apertado, o investimento nestes órgãos mostra compromisso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a pesquisa e ciência no agronegócio. “Meu compromisso com vocês é entregar uma Ceplac muito melhor do que a encontrei”, disse o ministro.

Atualmente, o Brasil é importador de cacau, com uma produção em média de 300 mil toneladas por ano. A Ceplac é responsável por pesquisa, extensão rural e políticas de fomento na cacauicultura.